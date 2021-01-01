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اصابة 3 أشخاص بجرائم اطلاق نار في اللد والمكر وتل السبع

السبت 03 أبريل 2021 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 3 أشخاص بجرائم اطلاق نار في اللد والمكر وتل السبع



القدس المحتلة/سما/

أصيب 3 أشخاص جراء جرائم إطلاق نار، مساء الجمعة، في جديدة المكر واللد وتل السبع.

ففي تل السبع، أصيب شاب يبلغ من العمر 42 عاما بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مشفى "سوروكا" في بئر السبع.

ووقعت جريمة إطلاق النار في الحيّ رقم 24.

أمّا في اللد، فأصيب شاب من يافا جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار داخل زفاف. وتركّزت الإصابة في القدمين. ووصفت مصادر طبيّة إصابته بالمتوسّطة، ونقل على إثرها لتلقّي العلاج في المشفى.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب بجراح متوسّطة إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار. وذكر أهال من المنطقة أن هذه ثاني مرّة يتعرّض فيها الشاب لإطلاق نار خلال الشهور الماضية.

هذا، وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 22 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة).

#جرائم اطلاق نار #اللد #المكر #تل السبع

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