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قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

السبت 03 أبريل 2021 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات



خانيونس/سما/

دعا محافظ خانيونس الأسبق وأحد مؤسسي حركة "فتح"، وعضو المجلس الوطني حسني زعرب إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات خشية عدم إقامتها في مدينة القدس، وبسبب انتشار وباء "كورونا" بالضفة وغزة، وأيضا بسبب الانشقاق الذي طرأ على حركة "فتح".

و حذر زعرب من أن الانشقاق الذي طرأ على الحركة "قد يؤدي إلى فشلها وهزيمتها" في الانتخابات القادمة.

وشدد زعرب عبر حسابه في "فيسبوك"، على ضرورة توحيد حركة فتح، داعيا من وصفهم "المنشقين" البرغوثي والقدوة، "للعودة إلى حضن حركتهم".

وأشار إلى أن "الفوضى التي تسود الانتخابات الفلسطينية، قد تؤدي الي سقوط المشروع الوطني الفلسطيني الذي تقوده وتتبناه حركة فتح الأبية".



زعرب

#فتح #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية #فيسبوك #حسني زعرب
زعرب

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