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حالة الطقس

السبت 03 أبريل 2021 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله/سما/

يستقر الجو اليوم من جديد بينما يبقى الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية العالية، ويسود جو مائل للدفء في باقي المناطق السهلية والساحلية ويكون الجو شديد الدفئ في المناطق الغورية.

وخلال الأيام القادمة تتحول الأجواء الى ربيعية ومن ثم الى صيفية في النصف الثاني من الأسبوع.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم  السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، وتسود أجواء باردة صباحاً بشكل ملموس في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة بوجه عام وأقل برودة في المناطق المنخفض، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ويوم بعد غد الإثنين يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو ربيعي معتدل ودافئ نسبياً لتصبح الحرارة بين ليلة وضحاها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين ، ويبقى الجو بارداً ليلاً.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ إرتفاع كبير على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية بشكل كبير وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة باكثر من سبعة درجات مئوية مع تحول كبير على الأجواء وغنتقال سريع من جو الربيع الى جو الصيف. 

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