واشنطن تلغي عقوبات فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد بلينكن، تمسك بلاده بمعارضة محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على افراد من الدول غير الاطراف مثل الولايات المتحدة واسرائيل.

