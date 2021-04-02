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واشنطن تلغي عقوبات فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

الجمعة 02 أبريل 2021 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تلغي عقوبات فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في "الجنائية الدولية"



واشنطن /سما/ رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد بلينكن، تمسك بلاده بمعارضة محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على افراد من الدول غير الاطراف مثل الولايات المتحدة واسرائيل.

ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

#الولايات المتحدة #المحكمة الجنائية الدولية #الادارة الامريكية #جو بايدن #الاراضي الفلسطينية #أنتوني بلينكن #دونالد ترامب

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