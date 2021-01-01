  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العوض: لا انتخابات دون القدس ويجب تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين

الجمعة 02 أبريل 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: لا انتخابات دون القدس ويجب تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين



غزة / سما /

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن هناك تزايد في مؤشرات استبعاد مشاركة القدس من العملية الانتخابية بكافة مراحلها تصويتًا وترشيحًا  ودعاية انتخابية.

وأوضح العوض: أن هذا الأمر  يعني التسليم بتكريس الأمر الواقع الذي فرضته صفقة "ترامب نتنياهو".

ودعا العوض إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لاجبار دولة الاحتلال عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في القدس منوها أن الاحتلال بامكانه تعطيلها ليس فقط في القدس، بل وفي الضفة الغربية بحكم واقع الاحتلال، لكنه يريد  منع إجرائها في القدس والتسليم بذلك الأمر الذي سييعني كمن أغلق الباب في وجه ترامب لكنه خطته تدخل من الشباك .

وفي ضوء ذلك شدد العوض على عدم اجرائها دون القدس، داعيا لاعتماد حل وطني للاستناد إلى الأجواء التوافقية والذهاب لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين كبرلمان مؤقت تستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم ١٩/٦٧ الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا سوف يجعل  المعركة "معركة إقامة الدولة الفلسطينة".

كما طالب العوض بالذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع خطة متكاملة لانهاء الانقسام وتوحيد كافة المؤسسات ومعالجة كافة ملفات وتداعيات الانقسام.

#وليد العوض #حزب الشعب #الانتخابات الفلسطينية #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : لهذه الأسباب .. يُفضّل الرئيس عباس الصمت حالياً

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

اسعار العملات مقابل الشيكل

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

"محمود عباس يتلقى طعنة في الظهر"

الشيخ: الانتخابات انجاز ديمقراطي كبير و القدس ليس ذريعة كما يقول البعض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية