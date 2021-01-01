العوض: لا انتخابات دون القدس ويجب تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين

غزة / سما /

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن هناك تزايد في مؤشرات استبعاد مشاركة القدس من العملية الانتخابية بكافة مراحلها تصويتًا وترشيحًا ودعاية انتخابية.

وأوضح العوض: أن هذا الأمر يعني التسليم بتكريس الأمر الواقع الذي فرضته صفقة "ترامب نتنياهو".

ودعا العوض إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لاجبار دولة الاحتلال عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في القدس منوها أن الاحتلال بامكانه تعطيلها ليس فقط في القدس، بل وفي الضفة الغربية بحكم واقع الاحتلال، لكنه يريد منع إجرائها في القدس والتسليم بذلك الأمر الذي سييعني كمن أغلق الباب في وجه ترامب لكنه خطته تدخل من الشباك .

وفي ضوء ذلك شدد العوض على عدم اجرائها دون القدس، داعيا لاعتماد حل وطني للاستناد إلى الأجواء التوافقية والذهاب لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين كبرلمان مؤقت تستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم ١٩/٦٧ الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا سوف يجعل المعركة "معركة إقامة الدولة الفلسطينة".

كما طالب العوض بالذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع خطة متكاملة لانهاء الانقسام وتوحيد كافة المؤسسات ومعالجة كافة ملفات وتداعيات الانقسام.