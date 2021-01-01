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صوتي لفتح، لأنَّها( كلمة سر فلسطين)... اللواء د. محمد أبو سمره

الجمعة 02 أبريل 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صوتي لفتح، لأنَّها( كلمة سر فلسطين)... اللواء د. محمد أبو سمره



القاهرة /سما/

صوتي لفتح، لأنَّها( كلمة سر فلسطين)... اللواء د. محمدأبوسمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني.

مع "فتح"، كنتُ ومازلتُ وسأبقى..

مع"فتح" التي عشقتها وانتميتُ إليها منذُ الصِغَر وناضلتُ في صفوفها..

مع" فتح" التي مازلتُ أعشقها، وسأبقى كذلك..

مع" فتح" أمنا/ أم الثورة والتضحيات والبطولات.. بوابة المجد والحرية والاستقلال..

مع" فتح"من أجل فلسطين والقدس والدولة والسيادة والكرامة والعزة..

مع" فتح" من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وشعبنا وقضيتنا ووحدتنا وثورتنا..

مع" فتح" لأجل عيون الشهداء والأسرى والمبعدين واللاجئين والمنفيين والمطاربن.

مع" فتح" وفاءً لأبينا ومعلمنا الأول القائد المؤسس، الزعيم الخالد في القلوب والوعي والذاكرة، سيدشهداءفلسطين، ياسر عرفات رحمه الله، ووفاءً لسادتنا جميع القادة الشهداء العظماء..

مع" فتح" وفاءً وولاءً لقائدها وزعيمها، رئيسنا ورمزنا وقائدنا التاريخي والشرعي، الواقف كالسد المنيع في وجه الطوفان..

أنا الفتحاوي العتيق، والعرفاتي حتى الرمق الأخير، مع" فتح"، لأنَّ" فتح" هي التي تحمل ( كلمة سر فلسطين).

صوتي لفتح .. صوتي لفلسطين.

#محمد أبو سمره #الانتخابات الفلسطينية

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