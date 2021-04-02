شاهد.. شرطة الكونغرس: إصابة اثنين من رجال الأمن بعد اختراق سيارة للسياج الأمني للمبنى

واشنطن /سما/

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب تهديد أمني خارجي، مشيرة إلى اختراق سيارة للسياج الأمني لمبنى الكونغرس وإصابة اثنين من رجال الأمن.

وأفادت شرطة الكونغرس في وقت لاحق بأن إصابة اثنين من رجال الأمن واعتقل مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط المبنى، وقد جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتحدثت وسائل الإعلام مساء الجمعة عن هبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونغرس، تزامنًا مع إغلاقه، وانتشار أمني كثيف.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب ما جرى في الكونغرس

وتحدثت وسائل الإعلام، في وقت سابق، عن هبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونجرس، تزامنا مع إغلاقه، وانتشار أمني كثيف.

وفي مارس/ أذار المنصرم، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية الكونجرس لمدة شهرين آخرين ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 التي تتولى حاليا حراسة المبنى.