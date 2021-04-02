  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. شرطة الكونغرس: إصابة اثنين من رجال الأمن بعد اختراق سيارة للسياج الأمني للمبنى

الجمعة 02 أبريل 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. شرطة الكونغرس: إصابة اثنين من رجال الأمن بعد اختراق سيارة للسياج الأمني للمبنى



واشنطن /سما/

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب تهديد أمني خارجي، مشيرة إلى اختراق سيارة للسياج الأمني لمبنى الكونغرس وإصابة اثنين من رجال الأمن.

وأفادت شرطة الكونغرس في وقت لاحق بأن إصابة اثنين من رجال  الأمن واعتقل مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط المبنى، وقد جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتحدثت وسائل الإعلام مساء الجمعة عن هبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونغرس، تزامنًا مع إغلاقه، وانتشار أمني كثيف.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب ما جرى في الكونغرس

وتحدثت وسائل الإعلام، في وقت سابق، عن هبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونجرس، تزامنا مع إغلاقه، وانتشار أمني كثيف.

وفي مارس/ أذار المنصرم، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية الكونجرس لمدة شهرين آخرين ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 التي تتولى حاليا حراسة المبنى.

#الولايات المتحدة #اطلاق نار #الكونغرس الأميركي #اصابات #الشرطة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : لهذه الأسباب .. يُفضّل الرئيس عباس الصمت حالياً

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

اسعار العملات مقابل الشيكل

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

"محمود عباس يتلقى طعنة في الظهر"

الشيخ: الانتخابات انجاز ديمقراطي كبير و القدس ليس ذريعة كما يقول البعض

ايران

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية