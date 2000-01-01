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"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

الجمعة 02 أبريل 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الجمعة، إن تقييم الوضع الوبائي ورؤية أثره على الحالة الوبائية في القطاع يحتاج للالتزام أسبوع أو اسبوعين بالإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الداخلية.

وأشاد معرف في حديث لفضائية "القدس اليوم" بالتزام المواطنين منذ ساعات الصباح بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة، مشيرًا لوجود حالة من الالتزام الواضح من قبل المواطنين بهذه الإجراءات.

وأضاف "سلسلة الإجراءات التي تم إقرارها بالأمس، كانت وفقاً للحالة الوبائية وتطوراتها، ومحاولة الحد من ارتفاع نسبة الإصابات داخل القطاع"، لافتًا إلى ان الاجراءات المتبعة كانت بناءً على توصية من وزارة الصحة.

وبين معروف أن أي إجراء متبع يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع بالحد الأدنى، وذلك لتقييم أثر هذه الإجراءات ورؤية النتائج على منحنى الحالة الوبائية.

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #سلامة معروف #فيروس كورونا #الاجراءات الاحترازية #وزارة الداخلية

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