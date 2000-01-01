موسكو : لقاح سبوتنيك V فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا

موسكو /سما/

اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" فعال ضد جميع الأنواع المعروفة لهذا الفيروس.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف: "على حد علمي من خلال الحديث في هذا الموضوع مع الخبراء، فإنه [يقصد اللقاح الروسي] يعد فعالا ضد جميع تحورات الفيروس المعروفة حتى الآن".

وأوضح أنه "نظرًا لحقيقة استخدام حقنتين مختلفتين، فإننا نعتقد أن هذا اللقاح يعد هو الأفضل بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى فيما يتعلق بجميع الطفرات. وقد تم إثبات ذلك بالنسبة للطفرة البريطانية، وعدد كبير جدًا من الطفرات الأخرى، ولذلك نعتقد أنه في الواقع، لقاحنا هو احد أقوى اللقاحات في العالم، بما في ذلك ضد الطفرات".

وفيما يتعلق بنظم الاختبارات، أشار الرئيس الروسي، إلى أن منظومة الاختبار التي تم إنتاجها في روسيا قادرة على ضمان تحديد جميع أنواع الطفرات تقريبًا.

رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أكد أن هذا الأمر مهم جدا، لأن الطفرات تمثل تحديًا كبيرًا حقًا بالنسبة للبشرية؛ لكن روسيا تتقدم أيضًا على الكثيرين هنا - سواء من حيث عمليات الاختبار أو من حيث اللقاحات".

أعلن مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" يوفر الحماية ضد سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا المستجد؛ موضحا أن الأبحاث لا تزال مستمرة.

وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "تم اختباره ضد السلالة البريطانية حيث أظهر حماية بنسبة 100%. وهناك حماية ضد سلالة جنوب إفريقيا أيضًا، ونواصل دراستها".

واكتشفت السلالة المتحورة "501.في2" في جنوب أفريقيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وهي تتميز بسرعة الانتشار وتجنب الاستجابة المناعية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في الـ11 من شباط/فبراير الماضي، أنه تم اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية من فيروس "كوفيد-19" في 19 دولة أوروبية وهناك بالفعل حالات تفشي المرض.