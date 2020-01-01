الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

ابو ظبي /سما/

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، بدء إنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا، ما يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبوظبي.

ويحمل اللقاح اسم "حياة-فاكس" وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين وذلك خلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر 3 خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

ويعتبر لقاح "حياة- فاكس" هو نفس لقاح BIBP غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية والذي تم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، والموافقة عليه من قبل "المركز الصيني لتقييم الأدوية" في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بناءً على النتائج الأولية والمحدّثة التي قدمتها شركة "سينوفارم" في الصين والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 79.34 في المئة.