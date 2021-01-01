  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل

الجمعة 02 أبريل 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تقارير محلية وإسرائيلية ودولية رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تهجير 34 مواطنا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 مواطنا آخرين.

وأكدت أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين، دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت، محذرة من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يوميا.

وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.

#وزارة الخارجية #الانتهاكات الإسرائيلية #هدم منازل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : لهذه الأسباب .. يُفضّل الرئيس عباس الصمت حالياً

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

مزاعم إسرائيلية: وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الراحل عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين بمخيم اليرموك

اسعار العملات مقابل الشيكل

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي

الأخبار الرئيسية

الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

"محمود عباس يتلقى طعنة في الظهر"

الشيخ: الانتخابات انجاز ديمقراطي كبير و القدس ليس ذريعة كما يقول البعض

ايران

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية