لجنة الانتخابات تكشف موعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح

غزة/سما/

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، إن عدد القوائم الانتخابية المتقدمة لخوض الانتخابات التشريعية الشهر المقبل بلغ 36 قائمة.

وقال طعم الله: "لجنة الانتخابات تواصل دراسة الطلبات المقدمة، واعتمدت 17 منها حتى اليوم في وقت تستمر فيه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، حيث أن قبول القائمة أو رفضها مستند لقانون الانتخابات عبر توافق القائمة والمرشحين للقانون باستيفاء الشروط، وبذلك يجري اعتماد القائمة ونحن ننظر لكل القوائم بذات العين وفق المعايير التي ينص عليها القانون".

وتابع طعم الله في حديث صحفي ":"ستنهي لجنة الانتخابات يوم الخامس من الشهر الجاري دراسة كل الطلبات المقدمة فضلا عن دراسة الشخصيات المنضوية تحت القوائم والكتل التي تقدمت بطلب للجنة الانتخابات ثم ستقوم اللجنة بإبلاغ كل القوائم بالقبول او الرفض".



وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: "يوم السادس من الشهر الجاري ستنشر لجنة الانتخابات للمواطنين الفلسطينيين كشف أولي بأسماء كل القوائم والمرشحين لمدة ثلاثة أيام لفتح المجال للجمهور للاطلاع على أسماء القوائم والمرشحين وتمكين أي مواطن للاعتراض على أي مرشح أو قائمة ليقوم بتقديم الاعتراض للنظر فيه من قبل لجنة الانتخابات إن وجدت لتبلغ المعترض والمعترض عليه، وبذلك يحق لأي شخص التوجه إلى محكمة الانتخابات".

وأشار طعم الله إلى أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي لدى لجنة الانتخابات المركزية بلغ 2,546,449 مليون، 57.8 بالمئة في الضفة الغربية، 42.2 بالمئة في قطاع غزة.

وأكد طعم الله على انه يمكن وحتى 29 من نيسان/أبريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

وبحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس في 15 كانون ثاني/يناير 2021 ينص على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على أن يجري الاقتراع للانتخابات التشريعية يوم 22 أيار والرئاسية يوم 31 تموز 2021.