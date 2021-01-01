  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ليس النووي الإيراني".. تقرير يكشف الخطر الحقيقي على اسرائيل

الجمعة 02 أبريل 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ليس النووي الإيراني".. تقرير يكشف الخطر الحقيقي على اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير لمركز دراسات إسرائيلي، أمس الخميس، ما هو أخطر من النووي الإيراني على بلاده.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الخميس، أن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، نشر سيناريو دخول بلاده في حرب شاملة على عدة جبهات، أوضح من خلاله أن "البرنامج النووي الإيراني" لا يشكل المعضلة الحقيقية والأساسية لإسرائيل.

وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن خطر النووي الإيراني هو مشكلة على المدى القصير، وإنما دخول إسرائيل في حرب مدمرة وشاملة على عدة جبهات، هو الخطر الحقيقي على البلاد في الوقت الراهن والمستقبلي، أيضا ـ على حد وصف التقرير. 


وتحت عنوان "لا شيء يبقى على حاله"، جاءت الدراسة المنشورة في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، وعرضتها الصحيفة، وتبين من خلاله أن الخطر الداهم على إسرائيل والأكثر إلحاحا هو اندلاع حرب في الشمال والشرق على إسرائيل، من العراق وإيران شرقا، وسوريا وحزب الله، شمالا، فضلا عن قطاع غزة، جنوبا.

وبيّن التقرير الإسرائيلي أن الجبهة الداخلية هي الأكثر ضعفا في بلاده، وأن هناك مجموعة من الأهداف المفضلة للهجوم على إسرائيل نفسها، وهي ما يسميها التقرير بـ "أهداف استراتيجية قيمة".

وذكر التقرير أن هذه الأهداف الاستراتيجية التي سيحاول أي مهاجم على إسرائيل استهدافها، هي بطاريات الدفاع الجوي والمصافي في حيفا، ومحطات الكهرباء والإرسال ومنشآت تحلية المياه ومخازن المواد السامة والبنى التحتية للغاز.

ولم يكتف التقرير الإسرائيلي بذلك، بل أضاف إليها أهداف أخرى، ممثلة في استهداف مكتب رئيس الوزراء ومبنى الكنيست ومبنى هيئة الأركان العامة ووحدات مخازن الطوارئ، بل وقواعد عسكرية أيضا، من بينها قواعد سلاح الجو والمطارات والمرافئ البحرية المختلفة.

وشدد التقرير الإسرائيلي على أنه في حال دخول بلاده حرب على جبهات متعددة، وتلقيها الصواريخ والقذائف المختلفة الأنواع والأشكال، من العراق وإيران وسوريا وحزب الله وقطاع غزة، فإن إسرائيل ستصبح في حالة يصعب عليها فيها التعاطي مع هذا التهديد، خاصة في حال نجاح هذه الجبهات في إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة.

#النووي الايراني #اسرائيل #ايران #حرب شاملة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : لهذه الأسباب .. يُفضّل الرئيس عباس الصمت حالياً

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم

مزاعم إسرائيلية: وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الراحل عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين بمخيم اليرموك

أوقاف غزة تصدر بيانًا مهماً بشأن أداء الصلوات في المساجد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

"محمود عباس يتلقى طعنة في الظهر"

الشيخ: الانتخابات انجاز ديمقراطي كبير و القدس ليس ذريعة كما يقول البعض

ايران

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

فتح22

فتح لأنصارها: لاتجزعوا من القوائم الفرعية فأنتم ورثة الياسر و أبوجهاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية