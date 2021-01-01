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الصحة الاردنية: 99 وفاة و4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 02 أبريل 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاردنية: 99 وفاة و4774 اصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

اعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الجمعة تسجيل 99 وفاة و(4774) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (622,833) حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى (7039) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (35,034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,001,445) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,091) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (389) حالة، فيما مغادرت (384) حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3278) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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