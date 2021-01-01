أهالي رأس كركر يهدمون خيمة استيطانية مقامة على أراضي جبل القوقرة

رام الله /سما/

نجح عدد من أهالي قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الجمعة، بهدم خيمة أقامها المستوطنون مؤخرا على أراضي جبل القوقرة، شمال القرية.

وأفاد شاهد عيان، لوكالة الانباء الرسمية "وفا"، بأن عددا من أصحاب الأراضي الزراعية توجهوا إلى المنطقة احتجاجا على إقامة الخيمة الاستيطانية، ورفضا لقيام المستوطنين بتقطيع الأشجار والتخريب وإقامة شعائرهم التلمودية في المكان.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من إزالة الخيمة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أهالي القرية من هدم هذه الخيمة الاستيطانية.

وقال شاهد العيان، إن الخيمة أقيمت بادئ الأمر قبل أكثر من شهرين في موقع قريب تحيط به منازل المواطنين، وصدر قرار من شرطة الاحتلال وقتها بإزالتها وإخلاء المكان، فتم تفكيكها على يد سلطات الاحتلال مرتين في السابق، إلى أن قام المستوطنون قبل نحو 3 أسابيع بنقل الخيمة إلى موقعها الحالي وسط أشجار الزيتون، فقام أهالي القرية بهدمها مرتين، كان آخرها اليوم الجمعة.

وأوضح أن وجود المستوطنين في المنطقة التي تمتاز بجودة زيتونها وزيتها، يحول دون قيام المزارعين بتقليم الأشجار وحراثة الأرض، عدا عن أعمال التخريب التي يقوم بها المستوطنون.