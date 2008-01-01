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حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"

الجمعة 02 أبريل 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارس ترامب الشخصي السابق يكشف الأسرار: اقترض مني 130 دولاراً ليأكل "البرغر"



واشنطن /وكالات/

كشف كيفن ماكاي، الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب، عن أسرار جديدة ومثيرة عن حياة الرئيس الأمريكي السابق تتعلق بالمطعم الشهير "ماكدونالدز" وزوجته ميلانيا ومثبت الشعر الذي كان يستخدمه.

ووفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، عمل ماكاي مع ترامب من عام 2008 وحتى 2012، وعمره الآن 50 عاما.

ونقلت الصحيفة عن ماكاي قوله: "إن ترامب لا يزال مدينا لي بمبلغ 130 دولارا مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من "ماكدونالدز" في 2008".

وأوضح أن ترامب أخبره أنه سيعيد له المال، لكنه لم يفعل ذلك أبدا.

وأضاف أن زوجته ميلانيا كانت تهتم به بشكل كبير على عكس ما يظهر في وسائل الإعلام ولكنه كان يعاملها بقسوة وحدة.

وأشار إلى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في 2011، موضحا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يُقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئا، تفعله على الفور.

وروى الحارس أنها ذات مرة قدمت له فنجانا من القهوة، فصرخ ترامب في وجهها قائلا: "لا أريد ذلك، سنتحدث عن هذا لاحقا".

كما كشف ماكاي أن ترامب كان حريصا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر" الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

وذكرت الصحيفة أنه تم إنهاء عمل كيفن كحارس شخصي في 2012، حيث تم استدعاؤه إلى مكتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ترامب إنترناشونال"، سارة مالون، وفصله من العمل دون تفسير.
 

#كيفن ماكاي #دونالد ترامب #الولايات المتحدة

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