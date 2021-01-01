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داخلية غزة تصدر تنويهاً بخصوص إجراء فحص كورونا للمسافرين يوم الاحد

الجمعة 02 أبريل 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر تنويهاً بخصوص إجراء فحص كورونا للمسافرين يوم الاحد



غزة /سما/

أصدر الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، تنويهاً بخصوص إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح يوم الأحد.

وقالت الهيئة: "نظراً لقرار منع حركة المركبات في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت، فإن المراكز الصحية التي يتم فيها إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر معبر رفح ستكون مغلقة يوم غد السبت".

وأضافت: "بناء على ذلك نهيب بالمسافرين المقرر مغادرتهم يوم الأحد ولم يقوموا بالفحص (سواء من كشوفات الداخلية أو التنسيقات)، إلى التوجه لإجراء الفحص الساعة السابعة من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، وذلك قبل توجههم إلى الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".

#الهيئة العامة للمعابر #معبر رفح #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #فحص كورونا #مسافرين غزة

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