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نسرين طافش تعلن انفصالها عن خطيبها المجهول

الجمعة 02 أبريل 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسرين طافش تعلن انفصالها عن خطيبها المجهول



وكالات

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، الخميس 1 أبريل/نيسان 2021، عن فسخ خِطبتها في لقائها مع الإعلامية إنجي على، في برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M"، وذلك بعد أن أعلنت في نهاية 2020 أنها مرتبطة عاطفياً وتستعد للزواج بداية عام 2021.

نسرين طافس تنفصل عن خطيبها
نسرين طافش قالت إن خِطبتها لم تكتمل؛ لأنها لم تتوافق مع خطيبها روحياً وفكرياً، مؤكدة أن الشخص الذي ارتبطت به -دون أن تكشف عن هويته-  كان شخصاً محترماً، لكنهما لم يتفقا.

وأوضحت الفنانة، خلال استضافتها، أنّها تحبّ الأطفال، وأمنيتها أن تُصبح يوماً أمّاً لكن شعورها بعدم الانسجام الفكري والروحي هو سبب الانفصال.


ويأتي هذا بعد أن أعلنت  طافش أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن خبر سعيد يخص حياتها الشخصية، وذلك خلال حوار قصير مع كاميرا برنامج The Insider بالعربي، خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وعند سؤالها عن هوية من خطف قلبها، اكتفت طافش بالتأكيد على أنها ستعلن كل التفاصيل بنفسها في الوقت المناسب.


 وكانت طافش قد واجهت شائعات عديدة تفيد بارتباطها بالمخرج طارق العريان، نهاية العام الماضي، ما أجبرها على إعلان خِطبتها لشخص تكتّمت على هويته.

يُشار إلى أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "المداح" الذي من المقرر عرضه رمضان 2021، وهو من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

صورة للفنانة السوري نسرين طافش من مسلسل المداح/مواقع التواصل

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