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شرطة دبي تلقي القبض على زعيم مافيا تهريب المخدرات في فرنسا الملقب ب"الشبح"

الجمعة 02 أبريل 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة دبي تلقي القبض على زعيم مافيا تهريب المخدرات في فرنسا الملقب ب"الشبح"



دبي/سما/

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقائها القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دولياً، وأحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، والمُدرج على قوائم "الإنتربول"، وذلك فور صدور النشرة الحمراء بإلقاء القبض عليه بمدة وجيزة.

وبحسب ما أوردت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، الخميس، أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم يُدعى "مفيد بوشيبي"، يبلغ من العمر 39 عاماً، ويُعرف بـ"موف".

ويعتبر "موف" أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، ومن أشد العناصر خطورة لما نُسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـ"الشبح" نظراً لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام.


ولفتت شرطة دبي إلى أن نشرة دولية حمراء صدرت بحق موف من الإنتربول الدولي هذا العام؛ بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات.

وأشارت إلى أن موف دخل إلى الإمارات "منتحلاً هوية شخص آخر مستخدماً وثائق رسمية؛ جواز سفر رسمياً وتأشيرة سفر"، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي.

بدوره وجه جيروم بونيه، قائد الشرطة القضائية الفرنسية، شكره إلى شرطة دبي "على جهودها الحثيثة والمثمرة في إلقاء القبض على واحد من أخطر مهربي المخدرات دولياً".

وقال : "سعداء بتعاوننا المستمر مع شرطة دبي وبجهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات ومواجهة الجريمة المنظمة، والتي تثمر عن اعتقال مجرمين مطلوبين دولياً، آملاً أن تستمر جهود العمل المشترك في الأشهر القادمة".

من جهته قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن "موف استطاع الهروب من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة تهريب المخدرات لأعوام عدة".

وأضاف أن موف "وصل إلى ذروة تجارة المخدرات في فرنسا باستيراده ما بين 50 إلى 60 طناً من الحشيش سنوياً إلى أوروبا بقيمة مالية تقدر بنحو 70 مليون يورو سنوياً (نحو 2.8 مليون دولار)"، مشيراً إلى أن "الصورة الوحيدة التي بحوزة السلطات الفرنسية للمجرم عمرها أكثر من عشرين عاماً".

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