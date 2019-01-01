الإمارات: تأشيرة دخول لـ6 أشهر لإصدار الإقامة الذهبية

أبوظبي/سما/

قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات، إن هناك 5 فئات تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، تخول حاملها دخول الدولة بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية، لافتة إلى أن رسم التأشيرة يبلغ 1150 درهما.



والفئات الخمس تشمل: المستثمر في الاستثمارات العامة، والمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.

وكانت دولة الإمارات قد طبقت في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام للمقيمين في الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد.

وفي ديسمبر الماضي، أدخل مجلس الوزراء تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

كما تشمل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات التقديم للحصول على التأشيرة، تتضمن 5 خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيرا، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.



وأشارت إلى أنه يتم إلغاء الطلب إلكترونيا بعد مضي 30 يوما، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبيّنت أن شروط إصدار التأشيرة لمستثمر في الاستثمارات العامة، هي إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة، تفيد بوجود وديعة بقيمة مليوني درهم، أو إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة بالمستثمر، بحيث لا يقل رأس المال فيها عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكا في رأسمال الشركة، بما لا يقل عن مليوني درهم".

وأضافت: "أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه مالك لشركة تسدد للحكومة ما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة، وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا".

أما فيما يتعلق بشروط إصدار التأشيرة لمستثمر في عقار، فهي "إحضار رسالة من دائرة التسجيل العقاري في الإمارة المختصة، تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمته عن مليوني درهم، وموضح فيها أن العقار غير خاضع لقرض، وإثبات سكن في الدولة (ملكية منزل أو عقد إيجار منزل)"، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وحول إصدار تأشيرة لرواد الأعمال، فتشمل الشروط إحضار رسالة من مدقق حسابات في الدولة، تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500 ألف درهم (مالك مشروع)، ورسالة من الجهات المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو طابع تقني أو مستقبلي تتحقق فيه الريادة (مالك مشروع).



بالإضافة إلى إحضار رسالة من حاضنة أعمال معتمدة، أو من جهة مختصة في الإمارة، تفيد بأن المشروع ذو ريادة وطابع تقني أو مستقبلي (مؤسس مشروع)، وصورة من جواز سفر ساري المفعول، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد، وإثبات سكن في الدولة (ملكية منزل/‏‏‏‏‏‏‏‏ عقد إيجار منزل).

أما شروط إصدار تأشيرة لأصحاب المواهب من (الأطباء والعلماء)، فهي إحضار رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب (الأطباء)، ورسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء، أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي، تفيد بأنه حاصل على ميدالية التميز العلمي (العلماء)، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمبدعين من أهل الثقافة والفن، فالشرط تتضمن إحضار رسالة معتمدة من دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة، وللمخترعين إحضار رسالة توصية من وزارة الاقتصاد، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمديرين التنفيذيين، عليهم إحضار نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية، وشهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وشهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم، وعقد عمل ساري المفعول، وتأمين صحي لا يقل عن سنة، وقابل للتمديد.

وبالنسبة للمتخصصين في المجالات العلمية ذات الأولوية والرياضيين: إحضار شهادة تخصصية في أحد المجالات النادرة، التي تحددها الجهات المختصة في الدولة (المجالات العلمية ذات الأولوية)، ورسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية (الرياضيون).

ولحملة شهادات الدكتوراه والمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم: إحضار نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات ذات الأولوية (شهادات الدكتوراه)، ونسخة مصدقة من الشهادة الجامعية من وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات المذكورة أعلاه (مجالات الهندسة والعلوم)، وعقد عمل بمهنة في أحد التخصصات المذكورة أعلاه (مجالات الهندسة والعلوم).

وفيما يتعلق بالطلبة النابغين (الثانوية)، فعليهم إحضار رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم، والنابغين (الجامعي)، وإحضار رسالة توصية من الجامعة توضح أن معدله التراكمي لا يقل عن (3.8).