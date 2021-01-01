غزة: المراكز الصحية للأونروا توضح طبيعة عملها ضمن اطار مواجهة جائحة كورونا

صرحت د. غادة الجدبة رئيس برنامج الصحة بوكالة الغوث "أنه التزاما بقرارات وزارة الصحة في قطاع غزة ضمن إطار مواجهة جائحة كورونا ومن أجل كسر حدة الانتشار وحفظ الأرواح، فقد تقرر العمل بالمراكز الصحية التابعة للأنروا أيام السبت من كل أسبوع بنظام الطوارئ لجمهور اللاجئين وغير اللاجئين في القطاع.
و أوضحت أن المراكز الصحية ستقدم خدمة التطبيب عن بعد من خلال الرقم المجاني 1800444666 وستستمر باستقبال الحالات التي تشكو من أعراض تنفسية حادة، وفي نفس الوقت ستفتح المراكز الصحية أبوابها لجمهور المراجعين الذين تزيد أعمارهم عن الـ55 وللطواقم الطبية التي لها حجز تطعيم الكوفيد (سواء الجرعة الادأولى أو الثانية) لتلقي التطعيم.
ودعت الجدبة كافة المواطنين المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية لضمان عدم انتقال العدوى ولتثبيط وتخطي الموجة الثانية للكورونا.