غزة: المراكز الصحية للأونروا توضح طبيعة عملها ضمن اطار مواجهة جائحة كورونا

غزة /سما/

صرحت د. غادة الجدبة رئيس برنامج الصحة بوكالة الغوث "أنه التزاما بقرارات وزارة الصحة في قطاع غزة ضمن إطار مواجهة جائحة كورونا ومن أجل كسر حدة الانتشار وحفظ الأرواح، فقد تقرر العمل بالمراكز الصحية التابعة للأنروا أيام السبت من كل أسبوع بنظام الطوارئ لجمهور اللاجئين وغير اللاجئين في القطاع.

و أوضحت أن المراكز الصحية ستقدم خدمة التطبيب عن بعد من خلال الرقم المجاني 1800444666 وستستمر باستقبال الحالات التي تشكو من أعراض تنفسية حادة، وفي نفس الوقت ستفتح المراكز الصحية أبوابها لجمهور المراجعين الذين تزيد أعمارهم عن الـ55 وللطواقم الطبية التي لها حجز تطعيم الكوفيد (سواء الجرعة الادأولى أو الثانية) لتلقي التطعيم.

ودعت الجدبة كافة المواطنين المحافظة على إجراءات السلامة والوقاية لضمان عدم انتقال العدوى ولتثبيط وتخطي الموجة الثانية للكورونا.