الاحتلال الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر

القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

أحبط جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر ليلة الخميس، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، بحسب وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست الإسرائيلية" في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة عن وحدة المتحدث قولها إن أفراد مراقبة تابعين للجيش الإسرائيلي رصدوا عددا من المشتبه بهم وهم يحاولون تهريب المخدرات إلى إسرائيل خلال الليل.

وأضافت أن جنود الجيش لإسرائيلي الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع صادروا 50 كيلوجراماً من المخدرات بقيمة مليون شيكل وسيارة كان يستخدمها المهربون.