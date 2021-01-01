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منظمة الصحة العالمية: لقاحا "سينوفاك" و"سينوفارم" آمنان وفعالان ضد كورونا

الجمعة 02 أبريل 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: لقاحا "سينوفاك" و"سينوفارم" آمنان وفعالان ضد كورونا



جنيف /سما/(شينخوا)

قال خبير في اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية حديثا إن شركتي (سينوفارم) و(سينوفاك) قدمتا بيانات بشأن لقاحي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) توضح أنهما آمنان وفعالان ضد كوفيد-19.

وفي إفادة صحفية يوم الأربعاء، أوضح رئيس فريق خبراء المنظمة الاستراتيجي المعني باللقاحات في مؤتمر صحفي الدكتور أليخاندرو كرافيوتو إن المعلومات التي نشرت بشكل علني من قبل الشركتين في اجتماع الفريق الاسبوع الماضي تحدد بوضوح أن "لديهما مستويات من الكفاءة تتوافق مع المتطلبات التي طلبتها منظمة الصحة العالمية لهذين اللقاحين".

وأضاف كرافيوتو أن "لدينا جميع بيانات السلامة التي تظهر أن هذين اللقاحين لا يسببان ضررا للإنسان عند استخدامهما".

#منظمة الصحة العالمية #لقاحات كورونا

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