  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يلتقي نتنياهو ويبحثان تشكيل حكومة يمينية

الجمعة 02 أبريل 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يلتقي نتنياهو ويبحثان تشكيل حكومة يمينية



القدس المحتلة /سما/

التقى نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الجمعة، مع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، لبحث تشكيل حكومة يمينية مستقرة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن اللقاء جرى لأول مرة منذ الانتخابات في مكتب نتنياهو بالقدس، حيث قال بينيت إنه لن يدخر جهدًا لتحقيق نتائج إيجابية من أجل الجمهور الإسرائيلي وتشكيل حكومة ترعى مصالحه.

ورفض بينيت الكشف عن هوية الشخصية التي سيوصي بها لرئاسة الوزراء.

ووفقًا للموقع، فإن بينيت قرر أمس عدم التوصية بشخصية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، وذلك رغم اللقاء الذي سيعقد بينهما يوم غد، كما هو مقرر.

وأشار الموقع إلى أن أحزاب يمينية تمارس ضغوطًا شديدة على بينيت لعدم الانضمام إلى الحكومة بدون نتنياهو.

#نفتالي بينت #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #تشكيل حكومة #اليمين الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

طالع: فتح تنشر أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة

صحيفة : لهذه الأسباب .. يُفضّل الرئيس عباس الصمت حالياً

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك ابرزها

غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم

مزاعم إسرائيلية: وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الراحل عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين بمخيم اليرموك

الأخبار الرئيسية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

فتح22

فتح لأنصارها: لاتجزعوا من القوائم الفرعية فأنتم ورثة الياسر و أبوجهاد

وزيرة الصحة : 16 وفاة و2248 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

حماس المستفيد.. فرانس برس : ضغوط متزايدة على الرئيس عباس بعد دعم البرغوثي لـ "خصومه"

حماس: تصريحات القدوة خطيئة سياسية وطنية ومنسجمة تماماً مع المواقف الصهيوأمريكية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية