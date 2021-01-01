بينيت يلتقي نتنياهو ويبحثان تشكيل حكومة يمينية

القدس المحتلة /سما/

التقى نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، اليوم الجمعة، مع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، لبحث تشكيل حكومة يمينية مستقرة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن اللقاء جرى لأول مرة منذ الانتخابات في مكتب نتنياهو بالقدس، حيث قال بينيت إنه لن يدخر جهدًا لتحقيق نتائج إيجابية من أجل الجمهور الإسرائيلي وتشكيل حكومة ترعى مصالحه.

ورفض بينيت الكشف عن هوية الشخصية التي سيوصي بها لرئاسة الوزراء.

ووفقًا للموقع، فإن بينيت قرر أمس عدم التوصية بشخصية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، وذلك رغم اللقاء الذي سيعقد بينهما يوم غد، كما هو مقرر.

وأشار الموقع إلى أن أحزاب يمينية تمارس ضغوطًا شديدة على بينيت لعدم الانضمام إلى الحكومة بدون نتنياهو.