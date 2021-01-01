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فلسطين وتركيا توقعان اتفاقية في مجال تنمية المشاريع

الجمعة 02 أبريل 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين وتركيا توقعان اتفاقية في مجال تنمية المشاريع



انقرة /سما/

وُقعت في مقر مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية (KOSGEB)، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بين المؤسسة، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية (PIPA).

ووقع الاتفاقية سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى نيابة عن رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، فيما وقعها من جانب مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية، رئيسها حسن بصري.

وأكد بصري، في كلمته خلال التوقيع، عمق العلاقات التي تربط فلسطين وتركيا، مشددا على وقوف تركيا إلى جانب فلسطين وقضيتها.

وقال إن توقيع هذه المذكرة يأتي انعكاسا لعمق هذه العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، مشيرا كذلك إلى أن تاريخ مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمتد لما يزيد عن 30 عاما، وأن لديهم خبرة كبيرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتراكم في المعلومات والخبرات التي ستكون متاحة لتقديمها وتبادلها مع الجانب الفلسطيني.

بدوره، عبر السفير مصطفى عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤسستين هامتين في كل من تركيا وفلسطين، ناقلا تحيات وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والمدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي.

وتطرق السفير مصطفى إلى تاريخ العلاقات التي تجمع فلسطين وتركيا، مؤكدا أن العلاقة هي علاقة مع بلد شقيق يجمعه مع فلسطين ماض وحاضر ومستقبل.

وشدد على أن فلسطين تولي أهمية كبيرة للعلاقات التي تربطها مع تركيا، خاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكدا أن التعاون المثمر مع مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيعود بالفائدة والنفع على الجانب الفلسطيني.

وجرى تبادل الهدايا ما بين السفير مصطفى ورئيس مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسن بصري.

#مذكرة تفاهم #فلسطين #تركيا

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