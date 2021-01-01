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الشعبية : تصريحات القدوة تزيد تشويه الوجه الفلسطيني أمام العالم

الجمعة 02 أبريل 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية : تصريحات القدوة تزيد تشويه الوجه الفلسطيني أمام العالم



غزة/سما/

قال القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو  "أن  تصريحات "القدوة غير موزونة في سياق خاطئ وتوقيت خاطئ ولا تخدم حالة التوافق التي وصلنا إليها في القاهرة وتتعارض مع ميثاق الشرف الذي تم الإعلان عنه.

وأضاف سويرجو في تصريح "أن على القدوة مراجعة ما قاله خاصة أنه موجه للإعلام الغربي، بالأساس وهذا يزيد من تشويه الوجه الفلسطيني أمام العالم.


وتابع "نحن حركة تحرر وطني تحكمنا في علاقاتنا الداخلية الخلاف الديمقراطي والاتفاق على مصلحة الوطن والمواطن.

وكان القدوة قد قال ان كل قوائم حركة فتح لها مشاكل كبيرة مع الحركات الاسلامية او الاسلاموية السياسية على حد تعبيره، مضيفا انه دائما مع الوحدة الوطنية.

#الجبهة الشعبية #ناصر القدوة #القاهرة

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