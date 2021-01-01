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وزيرة الصحة : 16 وفاة و2248 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الجمعة 02 أبريل 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 16 وفاة و2248 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 2، الخليل 2، نابلس 4، جنين 3، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 1، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 125، سلفيت 33، الخليل 271، نابلس 232، جنين 160، قلقيلية 34، بيت لحم 56، طوباس 31، أريحا والأغوار 13، ضواحي القدس 14، رام الله والبيرة 94، وقطاع غزة 1185.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 143، سلفيت 44، الخليل 370، نابلس 286، جنين 261، قلقيلية 77، بيت لحم 106، طوباس 30، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 44، رام الله والبيرة 103، وقطاع غزة 234.

ولفتت إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضا.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، بينت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 89933 مواطنا، بينهم 10146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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