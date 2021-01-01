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حماس:تصريحات القدوة خطيئة سياسية وطنية ومنسجمة تماماً مع المواقف الصهيوأمريكية

الجمعة 02 أبريل 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس:تصريحات القدوة خطيئة سياسية وطنية ومنسجمة تماماً مع المواقف الصهيوأمريكية



غزة/سما/

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات ناصر القدوة،  بالخطيئة السياسية والطنية، وتأتي منسجمة تماماً مع المواقف والقرارات الصهيوأمريكية الهادفة إلى تمزيق شعبنا وإطالة أمد الانقسام.

وبينت في بيان صحفي أنه علاوة على أن التصريحات تحرف البوصلة الوطنية، وتضعف الحالة الفلسطينية في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني صاحب تاريخ نضالي كفاحي طويل، قائم على التعددية السياسية، والتناقض الوحيد فقط مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل ليل نهار لتهويد القدس وتدنيس المقدسات وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وحصار قطاع غزة الصامد.


وكان القدوة قد قال ان كل قوائم حركة فتح لها مشاكل كبيرة مع الحركات الاسلامية او الاسلاموية السياسية على حد تعبيره، مضيفا انه دائما مع الوحدة الوطنية.

#حماس #ناصر القدوة #فتح #الانتخابات الفلسطينية

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