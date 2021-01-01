إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال الحيّ خلال اقتحام نابلس

نابلس / سما /

أُصيب، اليوم الجمعة، خمسة شبان بالرصاص الحي، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر أمنية، قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكدت المصادر إصابة خمسة شباب بالرصاص الحي ثلاث منها في القدم، وإصابتين في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وفي سياق آخر، قام مستوطنون بعد منتصف الليل، بتجريف وتوسيع طريق زراعي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال.

وذكر عمر القيسي، وهو صاحب أرض، أن "مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قامت بتجريف أراض لتوسيع طريق زراعي موصل لأراضي الخمار تحديدا ’خربة موسى’ بطول 100 متر وعرض 6 أمتار، لأغراض استيطانية".

يذكر أن منطقة الخمار تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية من قبل مستوطنين، تمثل في نصب بيوتا متنقلة وخيما، قبل أن يتصدى المواطنون وإزالتها.