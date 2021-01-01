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بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة

الجمعة 02 أبريل 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة



غزة / سما /

بدأ في قطاع غزة، سريان قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، وذلك في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، ومن أجل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية منذ ساعات الصباح الأولى في كافة محافظات قطاع غزة، لتطبيق القرارات الجديدة التي اتخذتها خلية إدارة الأزمة أمس الخميس، ومن بينها منع حركة المركبات بكافة أنواعها، مع السماح للمواطنين بالتحرك الراجل حتى الساعة 9 مساء.

وتتضمن القرارات السماح بفتح المحال التجارية والمنشآت المختلفة يومي الجمعة والسبت، للذين يتمكنون من الوصول إليها بدون استخدام المركبات، كما تشمل تعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت.

#غزة #فيروس كورونا #حظر التجوال
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