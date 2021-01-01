الصحة الإسرائيلية : 4 وفيات و331 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 4 أشخاص متأثّرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما أُصيب 331 شخصا بالفيروس بحسب ما أفادت اليوم الجمعة وزارة الصحة الإسرائيلية التي أوضحت كذلك أنه تم تسجيل 56 وفاة خلال الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة أن معدل الفحوصات الموجبة، بلغ 1% مُشيرة إلى أن الإصابات جاءت بعد إجراء نحو 34 ألف فحص للكشف عن الفيروس فيما وصل عدد إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 6220 شخصًا منذ بدء تفشي الجائحة أربعة منهم يوم أمس.

وتوفي 56 شخصًا هذا الأسبوع متأثرين بإصابتهم بالفيروس بينما توفي 93 شخصًا خلال الأسبوع الماضي وهذا هو أدنى عدد وفيات أسبوعي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حسب بيان الصحة الاسرائيلية

وأوضحت معطيات الوزارة أن من بين الراقدين في المشافي 368 بحالة خطيرة فيما يخضع 192 مريضًا للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس فيما تلقى نحو 4.8 مليون شخص الجرعة الثانية.

وبيّنت أن نحو مليون شخص من الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا لم يتلقوا اللقاح بعد.

وأفادت المعطيات بإصابة 2479 شخصا بكورونا خلال الأسبوع الماضي وهو رقم يقارب نصف عدد الإصابات المُسجّل خلال الأسبوع الذي سبقه عندما تم تشخيص إصابة 5011 شخصا بالفيروس حينها.

ووصل العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس في اسرائيل منذ بدء الجائحة إلى 833707.

ووفقا لمعطياتٍ أصدرتها وزارة الصحة الاسرائيلية فقد توفي 450 شخصا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال آذار/ مارس الفائت وأظهر هذا المعطى تراجع انتشار كورونا في إسرائيل التي توفي فيها 944 مريضا بكورونا في شباط/ فبراير الماضي و1450 في كانون الثاني/ يناير الماضي وتوفي 6214 مريضا بكورونا منذ بداية الجائحة.