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نحن لا نسعى لسلطة وهمية

الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي

الجمعة 02 أبريل 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي



وكالات -

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أنور أبو طه، إن حركات المقاومة الفلسطينية، إسلامية وطنية تسعى لتحرير فلسطين، وليس لإقامة سلطة موهومة.

جاء ذلك في تصريح لأبو طه، اليوم الجمعة، رد خلاله على تصريحات القيادي السابق في حركة فتح ناصر القدوة، أكد فيها أن "الكل لديه مشكلة مع الإسلاموية السياسية".

وأضاف أبو طه: نحن نقول له، حركات المقاومة ليست "إسلاموية سياسية" تسعى لإقامة سلطة موهومة، بل إسلامية وطنية مقاومة تسعى لتحرير فلسطين.

وختم بالقول: الأجدر بمن سمّاهم "الكل" أن تكون مشكلتهم مع كيان الاحتلال، العدو المركزي لشعبنا، وليس مع أي طرف آخر داخل الشعب وهو من يزعم حرصه على الوحدة الوطنية".

 

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