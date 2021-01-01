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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 02 أبريل 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة و1185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4136 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 620 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 67854، منها 9675 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 234 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 57559 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 229، منها 139 حالة خطرة.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 23990 شخصًا.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #غزة

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