كورونا: الإصابات عالميًّا تتخطى 130 مليونا و3 آلاف وفاة بالبرازيل في يوم

وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، أمس الخميس، حاجز الـ130 مليونا.

وبحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصائيات كورونا، بلغ عدد المصابين 130 مليونا و82 ألفا و99.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد المصابين بـ31 مليونا و299 ألفا و639، تليها البرازيل بأكثر من 12 مليونا و334 ألفا، ثم الهند بـ12 مليونا و302 ألفا.

وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، ثم روسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، وإسبانيا، وألمانيا.

وحلت كولومبيا في المركز الحادي عشر، تليها بولونيا، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وأوكرانيا، وجنوب إفريقيا.

وحتى مساء أمس الخميس، وصل عدد الوفيات بسبب كورونا مليونين و838 ألفا و22.

وبلغ عدد المتعافين 104 ملايين و752 ألفا و420، بينما ما زال أكثر من 22 مليونا و491 ألفا يعانون من الإصابة.

وفي سياق ذي صلة، سجلت البرازيل، يوم أمس، 3 آلاف و398 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع حصيلة المتوفين إلى 325 ألفا و284.

ووفق بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد 86 ألفا و586 إصابة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و839 ألفا و844.

ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس 11 مليونا و169 ألفا و937.

ويبلغ عدد سكان البرازيل قرابة 210 ملايين، وتعد البلد الثاني الأكثر تأثرا من تبعات كورونا بعد الولايات المتحدة.