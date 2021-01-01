عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، تسجيل 20 وفاة، و2353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1956 حالة تعافٍ خالة الـ 24 ساعة الماضية، وبدء تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة، فيما سيتم التطعيم في باقي المحافظات الأحد المقبل.

فيما عنونت الصحف تأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية أن كورونا يشكل حربًا على العالم وأصابت كل القطاعات، وأن مواجهتها يتطلب جهد جماعي، إضافة لوصف عضو البرلمان الأوروبي عــن حزب الشــين فين كريــس ماكمانوس، موقف أوروبا من محاسبة إسرائيل، ومن المحكمة الجنائية، أنه متأخر وحرم فلسطين من العدالة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ شهد توقيع اتفاقية بقيمة 52 مليون دولار لدعم 158 بلدية وخلق 10 آلاف فرصة عمل.. اشتية: "كورونا" حرب على العالم أصابت كل القطاعات ومواجهتها بحاجة لجهد جماعي

_ 20 وفاة و2353 إصابة بـ "كورونا" وبدء تطعيم ذوي الأسرى

_ عضو البرلمان الأوروبي ماكمانوس: موقف أوروبا من محاسبة إسرائيل حرمان لفلسطين من العدالة

_ "الخارجية" الأميركية: الضفة الغربية أرض محتلة

_ "كوبلاك": يوم الأرض فرصة كبيرة لتذكير العالم بمعاناة شعبنا

_ الأردن يقدم مذكرة احتجاج رسمية تطالب إسرائيل باحترام الوضع القائم في القدس

_ الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية

_ لجنة الانتخابات: تم قبول طلبات 30 قائمة حتى الآن

_ إصابة ضابط بجهاز المخابرات برصاص الاحتلال ومواطن آخر شرق نابلس

_ قيادي لبناني يؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره ورفض كل المحاولات التي تستهدف حق العودة

_ إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

_ "الأوقاف": خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة

الأيام:

_ "الوباء": 20 وفاة، ورصد 2353 إصابة جديدة.. تطعيم ذوي الأسرى ليتمكنوا من زيارة أبنائهم

_ قبول طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة، ودراسة طلبات من ست أخرى

_ الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى

_ "الجامعة" والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والانتخابات

_ غزة: إعلان إجراءات وقائية جديدة لمواجهة "تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي"

_ ضابط احتلال يهدد بمنع الانتخابات في القدس ووقف العلاقات مع السلطة

_ مصادر: إدارة بايدن تقرر تخصيص 75 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني

_ إصابات خلال اقتحام مقام يوسف وطوباس والاحتلال يحرس اقتحام ألف مستوطن للأقصى

_ وينسلاند: إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس خطوة حاسمة

_ "النيابة" ترغم نتنياهو على المثول أمام المحكمة الاثنين المقبل

_ مصادر في واشنطن: بايدن يخطط لإلغاء عقوبات ترامب على "الجنائية الدولية"

القدس:

_ لجنة الانتخابات: الكشف الأولي للقوائم يعلن يوم ٦ الجاري والدعاية الانتخابية نهاية الشهر

_ 20 وفاة و2353 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

_ 938 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقيمون صلوات توراتية وينظمون مسيرات على أبوابه

_ إدارة بايدن تعيد تدريجيا المساعدات التي قطعها ترامب عن السلطة

_ الكنائس التي تسير على التقويم الغربي تحتفل بخميس الأسرار

_ إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس وطوباس واقتحام خيمة استقبال الأسير كنعان واعتقال شقيقه

_ الأردن يطالب إسرائيل باحترام الوضع القائم بالقدس