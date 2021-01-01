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مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة (فيديو)

الجمعة 02 أبريل 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة (فيديو)



وكالات

بالرغم من صعود الرئيس جو بايدن درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إلا أنه تعثر مرة أخرى، دون أن يسقط.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة. في المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

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