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حالة الطقس

الجمعة 02 أبريل 2021 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

 يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5-7 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وأكثر برودة في المناطق الجبلية، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

أما يوم غد السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، وتسود أجواء باردة صباحاً بشكل ملموس في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة بوجه عام، وأقل برودة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، وتكون الرياح شمالية غربية. 

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