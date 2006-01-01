لجنة الانتخابات الفلسطينية توضح نسبة الحسم في الحصول على المقاعد

غزة/ سما /

أفاد موقع لجنة الانتخابات المركزية، مساء الخميس، عدد المسجلين في السجل الانتخابي ويحق لهم الاقتراع بلغ عددهم 2,546,449 ناخب.

وذكرت اللجنة، أنه يوجد في قطاع غزة: 1,073,103 ، أما في الضفة فقد بلغ عدد المسجلين 1,473,346، مشيرة إلى أن 57.8% من الناخبين في الضفة.

و 42.2% في قطاع غزة.

وقالت إن هناك 16 محافظة، مرتبة حسب حجم الناخبين كالتالي:

(١) محافظة غزة (375,798)

(٢) محافظة الخليل (364,834)

(٣) محافظة نابلس (221,663)

(٤) محافظة خان يونس: (211,055)

(٥) محافظة شمال غزة: (193,681)

(٦) محافظة رام الله والبيرة: (190,434)

(٧) محافظة جنين: (190,096)

(٨) محافظة دير البلح: (160,337)

(٩) محافظة رفح: (132,232)

(١١) محافظة بيت لحم: (125,513)

(١٢) محافظة طولكرم: (117,052)

(١٣) محافظة القدس: (88,889)

(١٤) محافظة قلقيلية: (62,737)

(١٥) محافظة سلفيت: (46,452)

(١٦) محافظة طوباس (35984)

(١٧) محافظة أريحا: (29,697).

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أن نسبة الذكور 51,05%، في حين بلغت نسبة الإناث 48.95%، مضيفة أن الفئات العمرية: من سن 18-22 عددهم 382,819 بما يعادل 15% من الناخبين.

من سن 23-30 عددهم 627,526 بما يعادل 24.6%.

سن 31-40 عددهم 592,215 بما يعادل 23.2%.

سن 41-50 عددهم 412,718 بما يعادل 16.2%

سن 51-60 عددهم 283,703 بما يعادل 11.14%

سن أكبر من 60 عددهم 247,468 بما يعادل 9.7%.

ووفق الاستنتاجات، في حال صوّت في الانتخابات 75% ممن يحق لهم الاقتراع فستكون نسبة الحسم للحصول على مقعد: (1.5%) تعادل 28,647 صوت، مبينة أن أي قائمة لا تحصل على هذا الرقم لن تحصل على أي مقعد، وفي ظل العدد الكبير للقوائم من المتوقع ألا تتمكن كثير من القوائم من تحصيل هذا العدد من الأصوات.

ولفتت أن الشباب الذين لم يشاركوا في انتخابات 2006 يشكلون نسبة تقارب 40% من الناخبين، مشيرة إلى أن هذه الشريحة هي التي ستحدد شكل المجلس التشريعي القادم، وأي مقارنة مع نتائج انتخابات 2006 تفتقد للأساس العلمي، فلا يوجد تطابق بين جمهور الناخبين في الحالتين.

وأكدت أن من يتفوق في مجموع المحافظات الكبيرة سيفوز بالعدد الأكبر من المقاعد.