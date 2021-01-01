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لن نتراجع عن دعم مروان البرغوثي إذا ترشح للرئاسة

شاهد: القدوة يتحدث عن رهانات الانتخابات والانقسامات التي تشهدها فتح ودور محمد دحلان

الخميس 01 أبريل 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القدوة يتحدث عن رهانات الانتخابات والانقسامات التي تشهدها فتح ودور محمد دحلان



رام الله /سما/

أكد القيادي الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة يوم الخميس، أنه لا أحد يستطيع نزع صفة الفتحاوية عني أو عن الأخ المناضل الأسير مروان البرغوثي، على الرغم من قرار فصلي الذي اتخذته جهات متنفذة بالحركة.

واستبعد القدوة في حوار مع "فرانس 24"، إمكانية فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن "قانون الانتخابات الجديد لن يمكنهم من ذلك". 

وأضاف: "لن نتراجع عن دعم مروان البرغوثي إذا ترشح للرئاسة الفلسطينية"، لافتا الى أنهم "مستعدون للتفاهم مع كل الناس بمن فيهم أنصار تيار القيادي محمد دحلان".

وتابع القدوة: "من المبكر الحديث عن التحالف مع محمد دحلان والذي كان أيضا هناك قرار بفصله من قبل الجهات المتنفذة في الحركة".

وقال: "سأذهب لغزة وسأمضي بعض الوقت، وسنبحث كيف يمكن أن تكون الأمور، المهم أننا نريد تغيير الوضع السياسي القائم".

وشدد على أنه يجب إنهاء الانقسام لكن دون أن يأتي ذلك من خلال عقد صفقات تفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني، مشيرا إلى أن "الصفقة التي أبرمت بين حركتي فتح وحماس ستجعل هناك صعوبات جمة أمامنا في المرحلة المقبلة".

#ناصر القدوة #حركة فتح #مروان البرغوثي #الانتخابات الفلسطينية #مركزية فتح #محمد دحلان #التيار الاصلاحي لحركة فتح #حركة حماس

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