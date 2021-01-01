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صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

الخميس 01 أبريل 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!



سلفيت /سما/

كشف محافظ سلفيت، عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الله كميل، مساء يوم الخميس، تفاصيل ما جرى داخل أروقة الحركة، والمفاوضات التي تمت مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، خلال الأيام الأخيرة.

وكتب كميل مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): "كثير من الناس لا يعرفون واعتقدوا أن فتح لم تحترم الأخ مروان البرغوثي .. بالعكس تماما فقد اجمع المجلس الثوري على أن يكون الأخ مروان رئيسا لكتلة فتح رئيسا للبرلمان وان ذلك افضل لفتح ولمروان شخصيا حيث ستظل قضيته حية عبر حديث أعضاء التشريعي الدائم عن رئيس التشريعي كأسير خلف القضبان".

وتابع: "أبلغت شخصيا الأخ إلياس محامي الأخ مروان بالموقف حيث تم تفويضي بذلك وحتى لا تكون هناك أي ثغره فقد ابلغ الأخ حسين الشيخ كعضو مركزية الأخت فدوى البرغوثي وكان معها إلياس بموقف الحركة بلجنتها المركزية ومجلسها الثوري القاضي بأن يكون الأخ مروان رئيسا للقائمة وان يكون عضو المركزية الوحيد بالقائمة".

وأضاف: "وفعلا ذهب الأخ إلياس يوم الخميس الماضي للأخ مروان وابلغه بالموقف بالتفصيل وعند عودة الأخ إلياس تحدثت معه سائلا عن رد الأخ مروان فأجابني الأخ إلياس بأن الأخ مروان يتقدم بالشكر الجزيل للحركه على هذه الثقة وانه لا يريد خوض الانتخابات التشريعية وفهمت أن الأخ مروان على موقفه القاضي بضرورة خوض الانتخابات التشريعية من قبل فتح موحده".

وختم بالقول: "لا اعرف بصراحه ما الذي أدى بالأخ مروان الذي اكن له كل الاحترام والتقدير إلى اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة الصادمة لنا جميعا ..هذه أمانة أحببت نقلها للجميع كما هي راجيا من الله أن يلهم أخي وحبيبي مروان الصواب فنحن بأمس الحاجة له في هذه المرحلة الحساسة".

الجدير بالذكر أن الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، شهدت تحالفًا بين القيادي ناصر القدوة، والأسير مروان البرغوثي، أسفر عنه تشكيل قائمة انتخابية تحمل اسم "الحرية".

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#محافظ سلفيت #اللواء عبد الله كميل #حركة فتح #مركزية فتح #الانتخابات الفلسطينية #مروان البرغوثي

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