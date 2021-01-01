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د.أبو الريش يجري جولة تفقدية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي

الخميس 01 أبريل 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
د.أبو الريش يجري جولة تفقدية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي



غزة /سما/

اجرى وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش مساء اليوم جولة تفقدية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي المخصص لمرضى كوفيد19 ، حيث اطلع د.أبو الريش على سير العمل و الخدمات المقدمة للمرضى.

واثنى وكيل الوزارة على جهود الطواقم الطبية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية في مواجهة الجائحة وتقديم كل ما بوسعها لرعاية المرضى والتخفيف من معاناتهم والوقوف عند حاجاتهم العلاجية لحظة بلحظة.

وخلال الجولة التفقدية استمع د.ابو الريش الى اشادات المرضى وخاصة مرضى كوفيد 19  بالخدمات المقدمة وتعامل وجهود الطواقم كافة التي تعمل على مدار الساعة من أجل رعايتهم الصحية.

#وزارة الصحة #يوسف ابو الريش #فيروس كورونا #مجمع الشفاء الطبي #مشافي غزة #مرضى كوفيد19

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