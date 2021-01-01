  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

منصور عباس يمتنع الإعلان عن الشخصية التي سيوصي بها لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الخميس 01 أبريل 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس يمتنع الإعلان عن الشخصية التي سيوصي بها لتشكيل الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

امتنع منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة، مساء اليوم الخميس، عن الإعلان حول الشخصية التي سيوصي بها لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة خلال المشاورات التي ستجري الأسبوع المقبل.

وأكد عباس في خطاب له بالعبرية موجهًا للعرب واليهود في إسرائيل، إنه لا يريد أن يكون جزءًا من أي كتلة يمينية أو يسارية، وعلى عكس السياسيين الآخرين لا يستبعد أي شخص، مشددًا على أنه حان الوقت لخلق واقع مختلف وتبني اليمين واليسار مقاربته من أجل التغيير.

وأشار إلى أن جميع الأوصاف التي أطلقت عليها مثل "ملك الملوك" و"بيضة القبان" وغيرها، لم تبهره ولم تغير موقفه، ولذلك لا يريد أن يكون جزءًا من أي كتلة، قائلًا "أنا هنا في كتلة أخرى، الكتلة التي اختارتني لخدمة شعبي".

ودعا عباس إلى ضرورة خلق فرصة للتعايش، مشيرًا إلى المشاكل التي تواجه الجمهور العربي في إسرائيل.

وقال: "أنا منصور عباس عربي فخور، مواطن في دولة إسرائيل، وأترأس أكبر حركة سياسية في المجتمع العربي.. أنا أدافع بقوة عن السلام والأمن المتبادل، وأتواصل نيابة عني وأصدقائي من الجمهور العربي الذي اختارنا لإيجاد فرصة للتعايش في الأرض المقدسة والمباركة لأبناء الديانات الثلاث والشعبين".

وأضاف: "يا مواطني إسرائيل، أقف أمامكم في أجواء عيد الفصح وعشية شهر رمضان - وأحمل صلاة الأمل والسعي المتشدد من أجل الحياة معًا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة الحقيقية .. القاسم المشترك بيننا أكبر مما يفصلنا عن بعض."

وشدد على ضرورة مواجهة الوضع القائم حاليًا، قائلًا "إذا لم نتعلم الآن القضاء على الجهل والعنصرية، فسوف نترك للجيل القادم واقعًا معقدًا وخطيرًا ومستحيلًا .. إذا لم أعيش بسلام في البلاد، فلن أتمكن من السعي لتحقيق السلام مع جيراني".

#منصور عباس #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #القائمة العربية الموحدة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

في ليلة واحدة..مرشح ثاني من فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

طالع..أسماء الـ36 قائمة التي ترشحت للانتخابات التشريعية

طالع: فتح تنشر أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك ابرزها

قناة عبرية : فتح لن تتمكن من الفوز ..اسرائيل ستفقد شريكها للسلام و ذلك يسبب صداع لها

الأخبار الرئيسية

شاهد: القدوة يتحدث عن رهانات الانتخابات والانقسامات التي تشهدها فتح ودور محمد دحلان

89

صورة: محافظ سلفيت يكشف تفاصيل ما جرى داخل أروقة حركة فتح في الأيام الاخيرة..!

شاهد.. توصية إسرائيلية بعدم السماح للسلطة إجراء الانتخابات بالقدس: هذا ما سنفعله حال فوز حماس

وثيقة

مزاعم إسرائيلية: وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الراحل عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين بمخيم اليرموك

المبعوث الاممي الجديد"وينسلند" : إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية خطوة حاسمة

اعلان سما رسائل