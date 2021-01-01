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الاوقاف بغزة تصدر بياناً بشأن أداء صلوات الجنازة في ظل الحالة الوبائية الراهنة بالقطاع

الخميس 01 أبريل 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف بغزة تصدر بياناً بشأن أداء صلوات الجنازة في ظل الحالة الوبائية الراهنة بالقطاع



غزة /سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحًا مهما حول أداء صلاة الجنازة في ظل الحالة الوبائية الراهنة بالقطاع وتزايد انتشار وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، يقتضي الواجب الشرعي المحافظة على الأنفس، والأخذ بكل الإجراءات المشروعة التي تسهم في تطويق الوباء والحد من انتشاره، خاصة إجراءات الوقاية والسلامة من ارتداء الكمامات، والتباعد، وعدم المصافحة وغيرها.

وأضافت "أداء صلاة الجنازة مباشرة بعد التغسيل والتكفين، وذلك في الساحات العامة والمناطق المفتوحة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة".

وشددت على ضرورة الإسراع والتعجيل في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات المفروضة، والاقتصار في التشييع وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب والأصدقاء وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات

وجددت التأكيد على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.

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