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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأردوغان: ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع فتح..

الخميس 01 أبريل 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية وأردوغان: ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع فتح..



هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث استعرض خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية والانتهاء من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية.

وأكد رئيس الحركة على موقف حماس الثابت بالمضي قدمًا في مسار الانتخابات وصولًا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والديموقراطية، وقال إن حماس ملتزمة بتوحيد الشعب الفلسطيني والمضي في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية والمجلس الوطني.

 وأضاف حتى لو فازت حركة حماس فنحن ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، مشيدًا بما تم تحقيقه حتى اللحظة من تفاهمات وطنية عبر حوارات إسطنبول والقاهرة.

وشدد على أن القدس جزء رئيس في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، داعيًا الرئيس التركي للضغط على الاحتلال لعدم القيام بتعطيل العملية الانتخابية في القدس أو التدخل في مجرياتها، كما دعا في الوقت نفسه أن تقوم تركيا بالمشاركة في الرقابة والإشراف على الانتخابات.

كما هنأ رئيس الحركة خلال الاتصال الرئيس التركي بإعادة انتخابه رئيسًا لحزب العدالة والتنمية متمنيًا لتركيا المزيد من التقدم والاستقرار في ظل رئاسته.

من جانبه عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن تقديره لهذه الجهود، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كونها تعطي قوة للفلسطينيين.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #تركيا #رجب طيب اردوغان #الانتخابات الفلسطينية

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