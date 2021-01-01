مصطفى يبحث مع مسؤول تركي العلاقات الثنائية بين البلدين

انقرة /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق مصطفى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، إلى أوضاع الجالية والمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا، والصعوبات التي تواجه بعضهم آملا في إيجاد حل لها.

من ناحيته، أكد الوزير صويلو عمق العلاقات بين البلدين، مشددا على أن بلاده ستستمر بالوقوف الى جانب شعبنا من منطلق ديني وأخلاقي وقانوني ووطني، ولن تتوقف عن ذلك حتى إقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس.

وتمنى صويلو النجاح لشعبنا في خطواته لإنهاء الانقسام، وتحقيق وحدته الوطنية وإنجاز استحقاقاته الانتخابية المقبلة، متعهدا بالعمل على حل اي مشكله تواجه المواطنين الفلسطينيين في تركيا استنادا الى روح القوانين المعمول بها فيها، ولخصوصية العلاقة الفلسطينية التركية.