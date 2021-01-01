قيادي لبناني يؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره ورفض كل المحاولات التي تستهدف حق العودة

بيروت /سما/

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" مصطفى حمدان حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفضه لكل المحاولات المشبوهة التي تستهدف حقه في العوده إلى أرضه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات اليوم الخميس، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة بيروت.

وجدد حمدان التأكيد في ذكرى يوم الأرض على حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره، أكد دبور على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والالتزام الفلسطيني بأمن واستقرار لبنان.