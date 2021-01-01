فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو

رام الله /سما/

شارك أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، اليوم الخميس، ممثّلًا عن دولة فلسطين، في أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

وبحث المجلس، مشروع نظام "كراسي الإيسيسكو"، وهو نظام خاص بإنشاء كراسي بحثية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات ثقافية، لوضع إطار تنظيمي لهذه الكراسي يحدد عملها ويرسم أهدافها ويضمن نجاحها، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية.

ووافق على مشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين فيه للحياة المهنية وفتح آفاق أوسع أمام الشباب لاكتساب مهارات جديدة.

وأقرّ مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وصادق على تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة، ومنها: إنشاء مركز التراث في العالم الإسلامي، ومركز الحوار الحضاري.

وفي بيان اللجنة، أكّد دوّاس، على أهمية ما تم اعتماده في اجتماعات المجلس الأخيرة حول استحداث قسم خاص لبرامج القدس، لتنسيق المشاريع التربوية والثقافية والعلمية، في إطار ما تتعرض له المدينة المقدسة من سياسات إحلالية تهدف لطمس معالمها الثقافية والحضارية، وأهمية تفعيل عمله.

وشدّد على أهمية ما تقوم به المنظمة من أعمال قبل وبعد جائحة كورونا، حيث ساهمت في تطوير أعمال الدول الأعضاء ومهاراتها في التصدي للفيروس.

وصادق الاجتماع، على مشروع الرؤية الاستشرافية للمنظمة واستراتيجية عملها للفترة المقبلة، والتي تعتمد على الاتجاهات الجديدة وتوقع المخاطر المستقبلية.