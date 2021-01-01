  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو

الخميس 01 أبريل 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو



رام الله /سما/

شارك أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، اليوم الخميس، ممثّلًا عن دولة فلسطين، في أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

وبحث المجلس، مشروع نظام "كراسي الإيسيسكو"، وهو نظام خاص بإنشاء كراسي بحثية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات ثقافية، لوضع إطار تنظيمي لهذه الكراسي يحدد عملها ويرسم أهدافها ويضمن نجاحها، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية.

ووافق على مشروع نظام برنامج المهنيين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين فيه للحياة المهنية وفتح آفاق أوسع أمام الشباب لاكتساب مهارات جديدة.

وأقرّ مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، وصادق على تقرير بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة، ومنها: إنشاء مركز التراث في العالم الإسلامي، ومركز الحوار الحضاري.

وفي بيان اللجنة، أكّد دوّاس، على أهمية ما تم اعتماده في اجتماعات المجلس الأخيرة حول استحداث قسم خاص لبرامج القدس، لتنسيق المشاريع التربوية والثقافية والعلمية، في إطار ما تتعرض له المدينة المقدسة من سياسات إحلالية تهدف لطمس معالمها الثقافية والحضارية، وأهمية تفعيل عمله.

وشدّد على أهمية ما تقوم به المنظمة من أعمال قبل وبعد جائحة كورونا، حيث ساهمت في تطوير أعمال الدول الأعضاء ومهاراتها في التصدي للفيروس.

وصادق الاجتماع، على مشروع الرؤية الاستشرافية للمنظمة واستراتيجية عملها للفترة المقبلة، والتي تعتمد على الاتجاهات الجديدة وتوقع المخاطر المستقبلية.

#فلسطين #الايسيسكو

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يرفض مكالمة من بلينكين وينتظر مكالمة من بايدن

في ليلة واحدة..مرشح ثاني من فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

معهد واشنطن: اليد العليا لحماس إذا جرت الانتخابات..!

قناة عبرية : فتح لن تتمكن من الفوز ..اسرائيل ستفقد شريكها للسلام و ذلك يسبب صداع لها

الأخبار الرئيسية

وثيقة

مزاعم إسرائيلية: وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الراحل عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين بمخيم اليرموك

المبعوث الاممي الجديد"وينسلند" : إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية خطوة حاسمة

غزة: الكشف عن طبيعة الدوام المدرسي وعمل المؤسسات يوم السبت القادم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك ابرزها

0

طالع: فتح تنشر أسماء مُرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المرتقبة

اعلان سما رسائل