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هدفها تجديد الشرعيات والعودة للمفاوضات

المبعوث الاممي الجديد"وينسلند" : إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية خطوة حاسمة

الخميس 01 أبريل 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاممي الجديد"وينسلند" : إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية خطوة حاسمة



رام الله/سما/

 أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية بما فيها بالقدس الشرقية خطوة حاسمة لتجديد شرعية المؤسسات.

جاء ذلك وفق بيان أصدره وينسلاند مساء الخميس، وصل " سما الاخبارية" نسخة عنه، حول الانتخابات الفلسطينية .

وقال وينسلاند: "مع انتهاء تقديم قوائم المرشحين للجنة الانتخابات المركزية، نحن نشجع ونعمل على استكمال هذه الخطوة المهمة من عملية الترشيح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، هذا تقدم مرحب به دوما".

ودعا منسق الأمم المتحدة، جميع الفاعلين إلى احترام العملية الانتخابية وحل أي نزاعات سلمية من خلال الآليات القانونية الرسمية، مشددا بأنه "يجب على الجميع العمل من أجل حماية حقوق الناس للتصويت وتقرير مستقبلهم السياسي، وخاصة الشباب".

وشدد على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وعامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، هو خطوة حاسمة نحو تجديد الشرعية الوطنية للمؤسسات الحكومية، وإعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية ورسم طريق العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية الانتخابية".

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