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الصحة العالمية تحذر من زيادة محتملة في إصابات كورونا خلال رمضان وعيد الفصح

الخميس 01 أبريل 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من زيادة محتملة في إصابات كورونا خلال رمضان وعيد الفصح



عمان /سما/ د ب أ

حذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس من زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفصح.

يحتفل بعض المسيحيين بعيد الفصح مطلع الأسبوع بينما سوف يحتفل به آخرون مثل أقباط مصر في أيار.

يحل شهر رمضان المعظم في منتصف نيسان تقريبا.

ونوه المنظري إلى أن 14 دولة في المنطقة أبلغت عن زيادة في حصيلتها اليومية من إصابات فيروس كورونا ووفيات ذات صلة مثل الأردن وإيران.

وقال في مؤتمر عبر الإنترنت إن الوضع لا يتحسن والاتجاه الذي تسير فيه الكثير من الدول مقلق.

وأضاف المنظري أنه في ظل اقتراب رمضان وعيد الفصح، هناك خطر حدوث زيادات في الإصابات مثلما كان الحال في العام الماضي خلال العطلات. وتابع أننا ندرك أن هذه مناسبات مهمة تستحق الاحتفال بها، مشيرا إلى أنه يجب أن يحمي الأشخاص أنفسهم.

وقالت بعض الدول في المنطقة بينها مصر ودبي إنها سوف تمنع موائد الرحمن التي تقام عادة في شهر رمضان لإفطار الصائمين.

#منظمة الصحة العالمية #الشرق الاوسط #فيروس كورونا #شهر رمضان #عيد الفصح

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