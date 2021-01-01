عورتاني يبحث مع بلدية حلحول قضايا تهم التعليم

رام الله /سما/

بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع وفد من بلدية حلحول عدداً من القضايا التي تهم القطاع التعليمي، بما فيها تأهيل بعض المدارس في حلحول.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني سعي الوزارة الدائم لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة للطلبة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أية تحديات قد تعترض المسيرة التعليمية في ظل المشهد الكوروني.

من جهته، عبّر رئيس البلدية حجازي مرعب عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع الوزارة، مؤكداً استعداد البلدية وبالتعاون مع المجتمع المحلي لتوفير كافة الخدمات اللوجستية التي من شأنها توفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات العامة والدولية في الوزارة نديم سامي، ومدير عام الأبنية وسام نخلة، وعدد من أعضاء البلدية.